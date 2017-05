ITZEHOE (dpa-AFX) - Die Sparkasse Westholstein will rund die Hälfte ihrer 32 Filialen in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen schließen. "Sechs Filialen und acht SB-Standorte sollen schließen, zusätzlich sollen zehn Filialen in SB-Standorte umgewandelt werden", sagte ein Sprecher der Sparkasse Westholstein am Montag. Zunächst hatte das Nachrichtenportal "shz.de" berichtet.

Die Digitalisierung führe dazu, dass immer mehr Menschen ihre Bankgeschäfte über das Internet regelten, während die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) sich in abnehmenden Zinseinnahmen bemerkbar mache. Dies stehe hohen Personalkosten in den Filialen gegenüber, hieß es.

Der Seniorenrat Schleswig-Holstein kritisierte die geplanten Schließungen. Online-Banking und größere Entfernungen zu Bankfilialen seien für ältere Menschen oft eine Hürde, hieß es./bcf/DP/tos

