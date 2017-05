Die Börsenblogger um 12: RWE schafft es an die DAX-Spitze

Der Ausgang der NRW-Wahl mit Erfolgen für die CDU und FDP sorgte am Montagmorgen für gute Stimmung bei DAX-Anlegern. Allerdings rutschte das wichtigste deutsche Börsenbarometer am Mittag bereits wieder in die Verlustzone. Zudem haben Anleger den Ölmarkt im Blick.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,2% 12.743

MDAX +0,1% 24.976

TecDAX +0,2% 2.214

SDAX +0,1% 10.965

Euro Stoxx 50 -0,4% 3.624

Die Topwerte im DAX sind RWE, Infineon und Deutsche Bank. Dabei kann sich die RWE-Aktie mit deutlichen Kurszuwächsen die Spitzenposition sichern, obwohl der Energieversorger im ersten Quartal nicht gerade brilliert hatte.

