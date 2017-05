NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag mit der Aussicht auf eine weiter geringere Förderung durch OPEC-Staaten stark zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg im Mittagshandel um 1,56 US-Dollar oder rund drei Prozent auf 52,40 Dollar. Damit erholt sich der Brent-Preis weiter von seinen heftigen Rückschlägen in der ersten Mai-Woche, als er bis auf 46,64 Dollar gefallen war.

Ähnlich sieht die Bewegung beim Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) aus. Dieser legte am Montag 1,48 Dollar auf 49,32 Dollar zu.

Auslöser für die deutliche Erholung der Ölpreise waren Aussagen der Energieminister von Russland und Saudi-Arabien vom frühen Morgen. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz machten der saudische Minister Khalid Al-Falih und sein russischer Amtskollege Alexander Nowak deutlich, dass sie eine Ausweitung der seit Beginn des Jahres gültigen Kürzung der Fördermenge wollen.

Saudi-Arabien hat als wichtigster Ölproduzent der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) einen starken Einfluss auf Entscheidungen im Ölkartell. Russland ist ebenfalls ein Schwergewicht unter den globalen Ölnationen. Am 25. Mai treffen sich die Vertreter des Opec-Ölkartells mit weiteren Förderländern. Auf der Konferenz in Wien wollen Saudi-Arabien und Russland ihre Vorschläge zur Debatte stellen.

Es sei notwendig geworden, die vereinbarte Kürzung der Fördermenge zu verlängern, meinte der saudische Ölminister. Das angestrebte Ziel bei den Ölreserven sei bis Ende Juni nicht mehr zu erreichen. "Deshalb sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass es möglicherweise besser sei, das Ende der Förderkürzung auf das Ende des ersten Quartals 2018 zu verschieben", sagte Khalid Al-Falih./jkr/jsl/zb

