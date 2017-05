Durch Unkenntnis fremder Mentalitäten kann die Geschäftsreise zum Abenteuer werden. Diese Fehler sollten Sie bei internationalen Verhandlungen vermeiden.

Saunagänge, Opernbesuche und endlose Teezeremonien - wer in Finnland, Italien und China Geschäfte machen will, muss sich darauf einstellen, dass vor der Verhandlung erst ein umfangreiches Kennenlernen steht.

Da heißt es Geduld haben. Die "feeling-out"-Phase, also die für Geschäftsbeziehungen notwendige Etablierung persönlicher Beziehungen, ist nun mal in den meisten Kulturen wesentlich länger als in Deutschland, der Schweiz oder den USA. Diese drei Länder zählt der amerikanische Kulturanthropologe Edward T. Hall zu den "low-context cultures": Charakteristisch für das Geschäftsleben sind hier die Formalisierung von Beziehungen und ein Verhandlungsstil, der klar, eindeutig und linear geprägt ist. Alles muss genau festgehalten werden, da nichts durch einen gemeinsamen Kontext geregelt ist.

Ohne Vertrauen kein Geschäftsabschluss

Ganz anders in den "high-context cultures", zum Beispiel in Südeuropa, Brasilien oder im arabischen Raum. Der von allen innerhalb dieser Kulturen geteilte Kontext sorgt dafür, dass Informationen, die bekannt sind, nicht noch einmal erwähnt oder gar verschriftlicht werden müssen. Nicht das "was" ist hier wichtig, sondern das "wie". Bei Geschäftspartnern aus unterschiedlichen Kontext-Kulturen muss ein derartiger Raum der Gemeinsamkeit und des Vertrauens erst hergestellt werden - daher die Opernbesuche und Teezeremonien.

Wenn der deutsche Manager dann nach all dem "Freizeitbeiwerk" endlich mit seinem, nehmen wir mal an, arabischen Gegenüber im Verhandlungsraum sitzt und konzentriert zur Sache kommen will, wundert er sich bald über die Unterbrechungen und die Gespräche mit anderen Menschen, die sein Verhandlungspartner gleichsam nebenbei noch erledigt, um sich dann ...

