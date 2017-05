Die weltweite Cyberattacke traf am Wochenende auch Asien. Allein in China gingen mehr als 20 000 Tankstellen offline. Behörden rufen am Montag die Nutzer zu mehr Achtsamkeit auf.

Von der weltweiten Cyber-Attacke sind in China nach Angaben von staatlichen Medien etwa 30 000 Organisationen und Unternehmen über das Wochenende betroffen gewesen. Mehr als 20 000 Tankstellen des chinesischen Öl-Giganten CNPC gingen demnach offline. Kunden konnten nur noch mit Bargeld zahlen. Die chinesischen Behörden forderten Internetnutzer am Montag dazu auf, ihre Computer besser zu schützen.

Nutzer sollten dringend eine Sicherheits-Software ...

