FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde im Mittagshandel mit 1,0956 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro zeitweise noch bei 1,0923 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0876 Dollar festgesetzt.

Der Eurokurs war bereits am Freitag nach schwachen US-Konjunkturdaten gestiegen. In der Eurozone hingegen hatten Konjunkturdaten zuletzt meist überzeugt. Marktbewegende Wirtschaftsdaten wurden an diesem Vormittag allerdings nicht veröffentlicht.

Am Nachmittag steht in den USA noch der Frühindikator für die Region New York (Empire State Index) und Zahlen zum Häusermarkt auf dem Kalender./jsl/jkr/zb

ISIN EU0009652759

AXC0160 2017-05-15/12:30