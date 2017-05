Hannover - Zum Start des Handels in der neuen Woche konnte der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) neue Rekorde erzielen und über die Marke von 12.800 Zählern steigen, so die Analysten der Nord LB. Die Investoren würden sich somit in sehr guter Stimmung zeigen. Ein optimistischer Blick der Anleger auf die aktuelle Geschäftstätigkeit der 30 deutschen Blue-Chip-Firmen könnte nun sogar die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Zählern ins Blickfeld rücken lassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...