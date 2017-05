Steigende Ölpreise könnten die Wall Street am Montag auf Trab bringen. Zwar spiegelt der Aktienterminmarkt dies bislang nicht wider, dieser deutet auf einen unveränderten Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Doch Marktteilnehmer halten es durchaus für denkbar, dass die Aktienkurse den Ölpreisen im Tagesverlauf nach oben folgen werden. Hintergrund der Ölpreisrally ist die Einigung der Ölländer Saudi-Arabien und Russland auf eine Verlängerung der Förderbegrenzung um neun Monate. Damit währte die Förderbremse, die zunächst bis Ende Juni dieses Jahres gilt, bis zum März 2018. Der Vereinbarung muss allerdings noch das Erdölkartell Opec auf ihrem Treffen am 25. Mai zustimmen.

"Die Märkte haben am Morgen Zeichen der Stabilisierung ausgesandt. Allerdings besteht angesichts der dünn bestückten Konjunkturagenda in dieser Woche die Gefahr, dass die Korrektur anhält. Andererseits ist die Stimmung am Aktienmarkt keineswegs negativ, weil die Ölpreise sich erholen mit dem Vorschlag einer Verlängerung der Förderbegrenzung bis März 2018 durch Russland und Saudi-Arabia", sagt Marktanalyst Richard Perry von Hantec.

Allerdings wird die Entwicklung am Ölmarkt von den steigenden Spannungen um Nordkorea überschattet. Das nordkoreanische Regime hat erneut eine ballistische Rakete getestet und damit einmal mehr gegen UN-Resolutionen verstoßen. Damit steuert das abgeschottete Land direkt auf Konfrontationskurs mit den USA. US-Präsident Donald Trump hatte bereits mehrfach gewarnt, das Problem Nordkorea notfalls im Alleingang "lösen" zu wollen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2017 06:05 ET (10:05 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.