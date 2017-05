Den Haag - Der Benchmark-Index für Schwellenländeranleihen in Hartwährung, der EMBI Global Diversified Index, stieg im ersten Quartal 2017 um 3,87 Prozent, so die Experten von NN Investment Partners (NN IP).Der Indexspread habe sich zum Quartalsende um 31 auf 310 Basispunkte eingeengt. Stabile Rohstoffpreise (insbesondere für Öl) und günstigere Fundamentaldaten für die Schwellenländer hätten sich günstig auf die Performance dieser Anlageklasse ausgewirkt. Daneben habe der Rückgang externer Risiken einen positiven Effekt gehabt; so seien in den USA etwaige protektionistische Schritte begrenzt geblieben. Die soliden Kapitalzuflüsse des Jahres 2016 hätten sich im ersten Quartal 2017 ebenfalls fortgesetzt, sodass auch das technische Umfeld günstig gewesen sei.

