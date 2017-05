Wien - Das spanische Software-Unternehmen Amadeus IT Group SA begab am Freitag eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+17 BP (2 Jahre; Baa2/BBB), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Unterdessen beabsichtige das schwedische Immobilienunternehmen Akelius Residential Property AB eine EUR Senior Unsecured Anleihe im Benchmarkformat (Laufzeit bis Februar 2025; erwartetes Rating BBB-) zu emittieren. Ab Mittwoch würden hierfür Treffen mit Anleiheinvestoren stattfinden.

