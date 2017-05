HAMBURG (dpa-AFX) - Der Paketzusteller Hermes und Mercedes-Benz haben am Montag in Hamburg eine Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft bei der Elektro-Kooperation unterschrieben. Im nächsten Jahr starten Pilotprojekte für den Einsatz von Elektro-Transportern in Hamburg und Stuttgart. Hermes will nach und nach bis zu 1500 Elektro-Fahrzeuge der Mercedes-Reihen Sprinter und Vito einsetzen und bis 2025 alle Innenstädte der deutschen Großstädte emissionsfrei beliefern. Die Grundzüge der Kooperation hatten die Unternehmen bereits im März bekanntgemacht.

Die Kooperation gehe über die reinen Fahrzeuge hinaus, heißt es in der Mitteilung. Beide Partner wollten Gesamtlösungen zur Steigerung der Effizienz über den gesamten Zustellungsprozess entwickeln. Dazu zählten automatische Laderaumsysteme, die das Be- und Entladen von Paketen beschleunigen können, spezielle Leasingangebote und IT-Lösungen, die das Flottenmanagement optimieren. Die Daimler -Tochter Mercedes-Benz Vans werde in den nächsten Jahren rund 150 Millionen Euro in die Elektrifizierung seines Angebots investieren. Insgesamt belaufen sich die Investitionen des Daimler Konzerns in Elektromobilität auf rund zehn Milliarden Euro./egi/DP/tos

