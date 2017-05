Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 25 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Industriekonzern mache operative große Fortschritte, seine Restrukturierung hinterlasse aber tiefe Spuren in der Bilanz, schrieb Analyst Björn Voss in einer Studie vom Montag. Er nahm kleinere Kürzungen an seinen Prognosen für den Barmittelfluss und seinen Gewinnschätzungen vor - auch wegen einer höheren Steuerrate./tih/zb

AFA0029 2017-05-15/12:52

ISIN: DE0007500001