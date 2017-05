Klimaforscher aus aller Welt verbünden sich. Sie wollen das Wetter in den Polarregionen genauer erfassen und so die Auswirkungen des Klimawandels besser verstehen. Denn Arktis und Antarktis haben massive Probleme.

Mehr Wetterballons und -bojen in der Arktis und Antarktis sollen den rapiden Klimawandel in den Polarregionen dokumentieren und die dortige Wettervorhersage verbessern. Unter Federführung des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) in Bremerhaven starten im Sommer mehr als 50 Institute und Wetterstationen aus über 20 Ländern ein zweijähriges Kooperationsprogramm, wie die Weltwetterorganisation (WMO) am Montag in Genf mitteilte.

Durch den Klimawandel steige die Temperatur in den Polarregionen doppelt so schnell wie anderswo, sagte Projektleiter Thomas Jung vom AWI. Mit der Geschwindigkeit der Umweltveränderungen ...

