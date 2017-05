Hannover - Der weltgrösste Reisekonzern Tui kommt mit seinem Umbau zum Hotel- und Kreuzfahrtanbieter voran. Nachdem massenhafte Flugausfälle bei der Fluglinie Tuifly im Winterhalbjahr aufs Ergebnis drückten, sonnte sich Konzernchef Fritz Joussen am Montag in glänzenden Zahlen der Hotels und Kreuzfahrtschiffe. Denn im Gegensatz zum Veranstaltergeschäft warfen diese von Oktober bis März ordentlich Profit ab. Auch die Sommerbuchungen ziehen trotz Türkei-Krise deutlich an. Doch die Zusammenführung von Tuifly mit der bisherigen Air-Berlin-Tochter Niki hängt weiterhin in der Luft.

Die Reisebuchungen für den Sommer liegen Joussen zufolge bislang trotz schwieriger Lage in der Türkei und in Ägypten vier Prozent höher als im Vorjahr. Beim Umsatz betrage das Plus sogar acht Prozent. Die starke Nachfrage nach Griechenland, Spanien, den Kapverden, Zypern sowie Fernreisezielen gleiche niedrigere Buchungszahlen für die Türkei und Ägypten aus.

Tui fliegt wieder russische Urlauber in die Türkei

Im Türkei-Geschäft erwartet der Manager nach dem Einbruch von 2016 keinen weiteren Rückgang. Dazu dürfte allerdings auch beitragen, dass Tui auch wieder russische Urlauber in das Land bringt. Im vergangenen Jahr hatte Tui insgesamt rund eine Million Reisende in die Türkei gebracht. Ein Jahr zuvor waren es noch doppelt so viele gewesen.

Im ersten Geschäftshalbjahr bis Ende März machte sich bei Tui der späte Ostertermin negativ bemerkbar. Der Umsatz legte in der gewöhnlich reiseschwachen Jahreszeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...