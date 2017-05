Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-15 / 12:26 Frankfurt am Main, Berlin, 15. Mai 2017 Auf der am 9. Mai 2017 in Frankfurt am Main stattgefundenen konstituierenden Sitzung des auf der diesjährigen Mitgliederversammlung neu gewählten Vorstands des Bundesverbands der Wertpapierfirmen e.V. (bwf), wurde Herr Prof. Dr. Jörg Franke, Frankfurt am Main, für eine weitere zweijährige Amtszeit als Vorsitzender des Bundesverbands der Wertpapierfirmen bestätigt. Als stellvertretende Vorstandsvorsitzende wurden erneut Frau Dr. Annette Kliffmüller-Frank (ICF BANK AG, Frankfurt am Main) und der zum ersten Mal im Leitungsgremium des bwf vertretene Herr Stefan Bolle (EUWAX AG, Stuttgart) bestimmt. Das Amt des Schatzmeisters bekleidet weiterhin Herr Dirk Freitag (Baader Bank AG, Unterschleißheim). In Ihren Ämtern bestätigt wurden zudem die Herren Carsten Bokelmann (Wolfgang Steubing AG, Frankfurt am Main), Daniel Förtsch (Walter Ludwig Wertpapierhandels GmbH, Frankfurt am Main) und Holger Gröber (Oddo Seydler Bank AG, Frankfurt am Main). Neu in den Vorstand gewählt, wurde zudem Herr Kai Jordan (mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, Gräfelfing). Für weitere Informationen: Bundesverband der Wertpapierfirmen e.V. Friedrichstr. 52 60323 Frankfurt/Main Tel.: +49 (0) 69 92 10 16 91 mail@bwf-verband.de Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/bwfverband/573659.html [1] Bildunterschrift: Prof. Dr. Jörg Franke, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands der Wertpapierfirmen e. V. (bwf) Emittent/Herausgeber: Bundesverband der Wertpapierfirmen e.V. (bwf) Schlagwort(e): Verbände 2017-05-15 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 573659 2017-05-15 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4717e8c88660807dc496f5d21edf027e&application_id=573659&site_id=vwd&application_name=news

