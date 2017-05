Die Deutsche Asset Management (Deutsche AM) hat den digitalen Vermögensverwalter Descartes Finance als Kunden für ihre aktiv gemanagten ETF-Strategieportfolios gewonnen. Im Rahmen des Mandats berät die Deutsche AM den in der Schweiz aktiven Vermögensverwalter bei der Entwicklung und Umsetzung von global aufgestellten Multi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...