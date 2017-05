New York (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) nach Zahlen für das erste Quartal auf "neutral" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen.Der bereinigte Gewinn je Aktie des Logistikkonzerns habe die Erwartungen verfehlt, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorgelegten Studie. Die Ziele für 2017 und 2020 seien aber bestätigt worden. Die Aktien erschienen ausreichend hoch bewertet./mis/stb

