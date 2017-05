FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Montag schwächer tendiert. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,16 Prozent auf 160,67 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,40 Prozent.

Die gestiegenen Ölpreise belasteten die Anleihen, sagten Händler. Die wichtigen Ölstaaten Saudi-Arabien und Russland wollen eine seit Beginn des Jahres gültige Kürzung der Fördermenge zur Stabilisierung der Ölpreise verlängern. Anhaltend höhere Ölpreise könnten zu einer höheren Inflation führen. Ein Kurswechsel der Europäischen Zentralbank (EZB) könnte so wahrscheinlicher werden.

Marktbewegende Wirtschaftsdaten wurden an diesem Vormittag allerdings nicht veröffentlicht. Am Nachmittag stehen in den USA noch der Frühindikator für die Region New York (Empire State Index) und Zahlen zum Häusermarkt auf dem Kalender./jsl/jkr/stb

ISIN DE0009652644

AXC0169 2017-05-15/13:05