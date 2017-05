Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag verhalten in die neue Börsenwoche gestartet. Im Anschluss an die kaum veränderte Eröffnung rutschte der Leitindex SMI bis am Mittag in die Verlustzone ab. Belastet wird der SMI, der im frühen Geschäft bei 9134,35 Punkten noch einen neuen Jahreshöchststand erreicht hat, von Gewinnmitnahmen der Pharmaschwergewichte Roche und Novartis. Dabei gibt Novartis am Markt mit Blick auf eine mögliche grössere Transaktion zum Joint-Venture mit GlaxoSmithKline für rezeptfreie Medikamente (OTC) zu reden.

Nach den Avancen der Vorwoche fehlten an den europäischen Märkten die Treiber für Anschlusskäufe, meinen Händler. Etwas auf die Stimmung schlage etwa, dass in China die Industrieproduktion im April deutlich langsamer stieg als noch im März. Demgegenüber dürfte die Erholung der Ölpreise den Aktien eine Stütze bieten. Und auch die Wahlen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen, wo die CDU von Angela Merkel einen klaren Wahlsieg eingefahren hat, wird für Aktien positiv gewertet. Neue Impulse könnten am Nachmittag frische Wirtschaftsdaten aus den USA bieten; beispielsweise der Empire State Index.

Bis um 12 Uhr verliert der Swiss Market Index (SMI) 0,40% auf 9'087,12 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gibt um ebenfalls 0,40% auf 1'436,25 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,38% auf 10'319,21 Punkte nach. Von den 30 wichtigsten ...

