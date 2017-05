Hannover - Die Falken im EZB-Rat schlagen mit den Flügeln, so die Analysten der Nord LB.Nachdem das Direktoriumsmitglied Yves Mersch bereits zu Protokoll gegeben habe, die Diskussion über eine geldpolitische Normalisierung könne schon bald gerechtfertigt sein, habe Bundesbank-Präsident Jens Weidmann am Wochenende beim Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G7-Länder in Bari nun eine fast gleichlautende Position vertreten: "Die sich festigende wirtschaftliche Entwicklung im Euro-Raum und der robuste Ausblick helfen dabei, die Normalisierung in den Blick zu nehmen."

Den vollständigen Artikel lesen ...