Hannover - Der globale Rentenmarkt blickt derzeit mit noch größerem Interesse auf die Zinsentwicklung bei den US-Staatsanleihen, so die Analysten der Nord LB.Nach den erfreulichen Zahlen zur Beschäftigungssituation in den Vereinigten Staaten hätten einige hochrangige US-Notenbanker unmissverständliche Signale ausgesendet, die klar in Richtung einer etwas zügigeren Normalisierung der US-Geldpolitik deuten würden. Entsprechende Anmerkungen seien zuletzt beispielsweise von Eric Rosengren (Präsident der Boston FED) gekommen. In diesem Umfeld habesich die Rendite von 10J US-Staatspapieren zuletzt etwas nachhaltiger oberhalb der Marke von 2,30% stabilisieren können. Die am Freitag gemeldeten US-Wirtschaftsdaten zu den Konsumentenpreisen und zu den Einzelhandelsumsätzen seien vom Rentenmarkt allerdings eher nicht als Hinweis für einen vergrößerten Handlungsdruck des FOMC gewertet worden; mit Blick auf letztere Zeitreihe bleibe allerdings festzuhalten, dass die an den Zahlen aufgrund der für den März vorgenommenen Revisionen ein in der Summe doch nicht unfreundliches Bild des Konsumverhaltens in den USA zeichnen würden. (15.05.2017/alc/a/a)

