Hannover - Nachdem sich die Notierungen an den internationalen Rohölmärkten zuletzt eher seitwärts bewegten, starten sowohl die Nordseemarke Brent als auch das US-Pendant WTI diesen Montag deutlich fester in die neue Handelswoche, so die Analysten der Nord LB.Entsprechend habe die US-Sorte im frühen Terminhandel spürbar zugelegt. Die Nordseemarke Brent habe nach der heutigen Markteröffnung merklich angezogen und verliere dabei die Marke von 52 US-Dollar je Barrel Rohöl nicht aus den Augen. Grund für die aktuellen Kursbewegungen dürften einmal mehr Äußerungen aus dem Umfeld der OPEC sein. Am Wochenende hätten sowohl der Ölminister Saudi-Arabiens als auch sein Amtskollege aus Russland zu Protokoll gegeben, dass die Vereinbarungen über Fördermengenbegrenzungen bis in das Jahr 2018 fortzuführen seien. Dabei müsse schon von einer gewissen Heterogenität bei der Einhaltung der selbst gesetzten Vorgaben gesprochen werden. Die so genannte Compliance-Rate der Deal-Teilnehmer schwanke entsprechend je Förderland.

