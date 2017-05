PEKING (dpa-AFX) - China und Deutschland wollen ihre Kooperation weiter vertiefen. Zum Abschluss des Gipfels zur "Neuen Seidenstraße" wurde Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) am Montag in Peking protokollarisch ungewöhnlich hoch von Staats- und Parteichef Xi Jinping und Regierungschef Li Keqiang zu separaten Gesprächen empfangen. Beide hoben die guten Beziehungen hervor und dankten Zypries für die Teilnahme Deutschlands an der Gipfelkonferenz.

Der Premier habe die "sehr stabile Freundschaft" zu Deutschland gelobt, in der auch Dinge angesprochen werden könnten, bei denen es nicht so viel Einigkeit gebe, verlautete aus der Delegation. Er plädierte für mehr Kooperation auch mit mittelständischen Unternehmen. Zypries sprach sich ferner für eine Vertiefung der Zusammenarbeit in der Digitalisierung und der "Industrie 4.0" mit weltweit vernetzten Lieferketten aus.

"Es war ein Gespräch in herzlicher Atmosphäre", sagte Zypries. "Wir haben uns darauf verständigt, dass wir uns bei seinem Besuch in Deutschland treffen und vertieft über die offenen Fragen zwischen unseren Ländern sprechen." Chinas Regierungschef wird Ende Mai Berlin besuchen, bevor er am EU-China-Gipfel in Brüssel teilnehmen wird.

Auch wird Präsident Xi Jinping zum G20-Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer Anfang Juli in Hamburg erwartet. Er bat Zypries, dem neuen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier seine Grüße zu übermitteln./lw/DP/tos

