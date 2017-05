Dem Wechselkurs von Australischen Dollar (AUD) in US-Dollar (USD) gelang nach einem Abstieg in den letzten Wochen die Wende um 0,733 US-Dollar. Nun geht es im Währungspaar wieder aufwärts. Ziel kann die Oberseite der seit mehr als einem Jahr gesehenen Seitwärtsphase um 0,78 US-Dollar sein.

Seit mehr als einem Jahr bewegt sich das Währungspaar Australischer Dollar in US-Dollar in einer Seitwärtsphase zwischen 0,71 und 0,78 US-Dollar. Ende Mai letzten Jahres sowie um den Jahreswechsel erreichten die Notierungen dabei ihre tiefsten Stände, fanden auf diesem Niveau allerdings in beiden Fällen eine Unterstützung vor. Nachdem der Wechselkurs im April letzten Jahres den Bereich von 0,78 US-Dollar als Hoch markiert hatte, zugleich der höchste Stand seit Juni 2015, ...

