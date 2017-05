Horst Mahler saß zuletzt wegen Volksverhetzung in Haft. Dann flüchtete er nach Ungarn, wo er den Ministerpräsidenten Viktor Orbán um politisches Asyl bitten wollte. Nun wurde Mahler offenbar gefasst.

Der untergetauchte einstige Mitbegründer der linksterroristischen Rote Armee Fraktion (RAF) und spätere Rechtsextremist Horst Mahler ist einem Bericht zufolge in Ungarn gefasst worden. "Nach den uns vorliegenden Informationen wurde Horst Mahler in Ungarn festgenommen", zitierte "die tageszeitung" (taz) am Montag den Sprecher der Staatsanwaltschaft München ...

