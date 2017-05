225 Jahre Wallstreet - Aktientipps zum Jubiläum

Die berühmteste Straße in der Finanzwelt, die Wallstreet, feiert am 17. Mai ihren 225. Geburtstag. Rechtzeitig zum Jubiläumsjahr läuft alles prächtig und erstmals hatte der oft im Zusammenhang genannter Dow Jones-Index die Grenze von 20.000 Punkten erreicht. Für viele Anleger durchaus verlockend. Jedoch sollten für eine erfolgreiche Anlage in Aktien bestimmte Grundregeln beachtet werden. Die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI) gibt Tipps für die Aktienanleger.

Kein anderer Straßenname ist so sehr mit Geldgewinnen und Geldverlusten verbunden wie die "Wall Street" an der die weltgrößte Wertpapierbörse New York Stock Exchange (NYSE) ansässig ist. Den Grundstein für die New Yorker Aktienbörse sollen 24 Broker am 17. Mai 1792 in der Wall Street Nummer 68 mit der Unterzeichnung des sogenannten "Buttonwood Agreement" gelegt haben.

