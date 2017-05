Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem fulminanten Start in den Tag haben die Aktienindizes die am Morgen gesehenen Gewinne am Vormittag bereits wieder abgegeben. Nachdem das Börsenbarometer DAX am Morgen zunächst mit 12.832 Punkten auf Allzeithoch notiert hat, handelt der deutsche Leitindex am Montagmittag 0,1 Prozent leichter bei 12.761 Punkten. "Es haben die Anschlusskäufe gefehlt", so ein Aktienhändler. Positiv wird an der Börse das Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen gewertet, der Ölpreissprung stützt indes den entsprechenden Sektor in Europa. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,2 Prozent auf 3.630 Zähler.

Allerdings wird zunehmend deutlich, dass das Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zunehmend in Stocken gerät. Die Industrieproduktion in China erhöhte sich im April um 6,5 Prozent und verfehlte damit die Erwartung von 7 Prozent recht deutlich. Aber auch der erneute Raketentest Nordkoreas und damit der erneute Verstoß gegen UN-Resolutionen stimmt die Investoren etwas vorsichtiger. Darüber hinaus arbeitet die Euro-Stärke tendenziell gegen Gewinne am europäischen Aktienmarkt. Der Euro kann zum Dollar die Kursgewinne vom Freitag noch ein wenig ausbauen, die Gemeinschaftswährung kostet 1,0966 Dollar. Am Euro-Rentenmarkt geben Bundesanleihen leicht nach.

Die Ölländer Saudi-Arabien und Russland haben sich auf eine Verlängerung der Förderbegrenzung um neun Monate verständigt. Damit würde die Förderbremse, die zunächst bis Ende Juni dieses Jahres gilt, bis zum März 2018 ausgedehnt. Der Vereinbarung muss noch das Erdölkartell Opec bei ihrem Treffen am 25. Mai zustimmen. Eine endgültige Einigung verringerte das Angebot. Der Brent-Ölpreis steigt um 2,9 Prozent auf 52,31 US-Dollar, der höchste Stand seit Ende April. Das wiederum verhilft dem europäischen Ölsektor zu einem Kursplus von 1,5 Prozent. BP, Royal Dutch Shell, Total, Eni und Repsol tendieren fester. Eine Kaufempfehlung der Barclays Bank treibt den Kurs des österreichischen Ölproduzenten OMV sogar um 6,7 Prozent nach oben.

RWE verteuern sich um 2,5 Prozent. Der Stromerzeuger hat im ersten Quartal nach Abzug von Steuern den Gewinn auf rund 1,3 Milliarden Euro erhöht. Das sind rund 30 Prozent mehr, als Analysten erwartet hatten. Die Analysten von IR sieht RWE trotz der Ergebnisrückgänge im Auftaktquartal hinsichtlich 2017 auf Kurs.

Aussicht auf Ankeraktionär stützt K+S

Gesucht sind auch K+S, die um 5 Prozent steigen. Der Düngemittelproduzent verhandelt eigenen Aussagen zufolge über den Einstieg eines Großaktionärs. Ein Ankeraktionär bedeute eine Stabilisierung, "also Stärke für das Unternehmen", sagte der neue CEO Burkhard Lohr der FASZ. Die Medien- und Internetgruppe Naspers investiert knapp 400 Millionen Euro in den Essenslieferanten Delivery Hero. Das lässt den Kurs von Rocket Internet, dem Großaktionär von Delivery Hero, um 2,5 Prozent zulegen.

Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs lässt Infineon um 2,2 Prozent zulegen auf den höchsten Kurs seit 15 Jahren. Positive Kommentare der Landesbank Baden-Württemberg und von HSBC lassen Jenoptik um 2,7 Prozent zulegen. Ein von 50 auf 70 Euro erhöhtes Kursziel von HSBC für Drillisch drückt den Kurs um 2,7 Prozent nach oben.

In London fallen Tui um 3,5 Prozent. Der Reiseveranstalter hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 den operativen Verlust ausgeweitet. Analyst Mark Irvine-Fortescue von Panmure verweist zudem auf hohe Investitionen in das künftige Wachstum bei Tui.

Bei Bilfinger ist die sogenannte Bauleistung im ersten Quartal zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Der Kurs gibt um 0,3 Prozent nach. Die Kursverluste von BASF, Fresenius und Prosiebensat.1 von 1,7 bis 4,4 Prozent sind den Dividendenabschlägen der drei DAX-Werte geschuldet.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.629,91 -0,21 -7,61 10,31 Stoxx-50 3.268,00 -0,09 -2,89 8,55 DAX 12.762,09 -0,07 -8,32 11,16 MDAX 25.006,88 0,24 60,08 12,70 TecDAX 2.215,87 0,25 5,44 22,31 SDAX 10.969,68 0,17 18,81 15,23 FTSE 7.447,82 0,17 12,43 4,27 CAC 5.399,03 -0,12 -6,39 11,04 Bund-Future 160,68% -0,25 -0,03 DEVISEN zuletzt +/- % Mo,8.10 Fr, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0966 +0,29% 1,0934 1,0920 +4,3% EUR/JPY 124,44 +0,28% 124,09 123,73 +1,2% EUR/CHF 1,0945 -0,01% 1,0947 1,0955 +2,2% EUR/GBP 0,8482 +0,11% 0,8473 1,1800 -0,5% USD/JPY 113,46 -0,04% 113,51 113,32 -2,9% GBP/USD 1,2928 +0,18% 1,2905 1,2885 +4,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,55 48,17 +2,9% 1,38 -12,7% Brent/ICE 52,20 50,84 +2,7% 1,36 -10,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,66 1.228,80 +0,2% +2,86 +7,0% Silber (Spot) 16,63 16,46 +1,0% +0,17 +4,4% Platin (Spot) 932,25 922,10 +1,1% +10,15 +3,2% Kupfer-Future 2,54 2,52 +0,6% +0,02 +0,8% ===

