Basel - Die Industriellen Werke Basel (IWB) haben 2016 besser rentiert: Der Gewinn stieg stark, obwohl der Umsatz leicht sank. Der Kanton Basel-Stadt als IWB-Eigentümer profitierte von einer markant höheren Gewinnbeteiligung.

Die so genannte Betriebsleistung als Umsatzgrösse sank gegenüber dem Vorjahr um drei% auf 727 Mio CHF. Der Jahresgewinn stieg von 23 Mio auf 107 Mio CHF. Konzernchef David Thiel sprach am Montag vor den Medien von einem "soliden Ergebnis in einem schwierigen Umfeld".

Der Stromverkauf sank im vergangenen Jahr markant um 17% auf 1'065 GWh. Die IWB begründen dies mit schlechteren Windverhältnissen für ihre europäischen Anlagen, mit weiter gefallenen Marktpreisen aufgrund von Überkapazitäten und mit einer tieferen Neubewertung von Deckungsdifferenzen bei den Netzkosten.

Grosskunden verloren

Die IWB haben im vergangenen Jahr Stromkunden verloren, teils auch grössere, wie Finanzchef Michael Ackermann sagte. Die Strom-Erträge gaben jedoch nur 5% nach. Dies sei auf "zahlreiche Faktoren" zurückzuführen, unter anderem auf eine "leichte Anpassung" der Netztarife nach oben.

Die Nachfrage nach Fernwärme und Erdgas wurde vom kühlen Winter angeheizt: Der Fernwärmeabsatz stieg um 8% auf 1'034 Gigawattstunden (GWh), der Erdgasverkauf um 4% ...

