DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.07 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.391,00 +0,10% +6,71% Euro-Stoxx-50 3.627,75 -0,27% +10,25% Stoxx-50 3.265,83 -0,15% +8,48% DAX 12.753,07 -0,14% +11,08% FTSE 7.443,30 +0,11% +4,21% CAC 5.395,81 -0,18% +10,97% Nikkei-225 19.869,85 -0,07% +3,95% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,68% -25

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,53 48,17 +2,8% 1,36 -12,7% Brent/ICE 52,28 50,84 +2,8% 1,44 -10,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,77 1.228,80 +0,2% +2,97 +7,0% Silber (Spot) 16,63 16,46 +1,0% +0,17 +4,4% Platin (Spot) 930,55 922,10 +0,9% +8,45 +3,0% Kupfer-Future 2,54 2,52 +0,6% +0,02 +0,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Steigende Ölpreise könnten die Wall Street am Montag auf Trab bringen. Zwar spiegelt der Aktienterminmarkt dies bislang nicht wider, dieser deutet auf einen unveränderten Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Doch Marktteilnehmer halten es durchaus für denkbar, dass die Aktienkurse den Ölpreisen im Tagesverlauf nach oben folgen werden. Hintergrund der Ölpreisrally ist die Einigung der Ölländer Saudi-Arabien und Russland auf eine Verlängerung der Förderbegrenzung um neun Monate. Damit währte die Förderbremse, die zunächst bis Ende Juni dieses Jahres gilt, bis zum März 2018. Der Vereinbarung muss allerdings noch das Erdölkartell Opec auf ihrem Treffen am 25. Mai zustimmen. Allerdings wird die Entwicklung am Ölmarkt von den steigenden Spannungen um Nordkorea überschattet. Das nordkoreanische Regime hat erneut eine ballistische Rakete getestet und damit einmal mehr gegen UN-Resolutionen verstoßen. Damit steuert das abgeschottete Land direkt auf Konfrontationskurs mit den USA. US-Präsident Donald Trump hatte bereits mehrfach gewarnt, das Problem Nordkorea notfalls im Alleingang "lösen" zu wollen.

Dank der Ölpreisrally sind Energiewerte vorbörslich gesucht: Chesapeake Energy ziehen um 3,2 Prozent an, NRG Energy um 1,2 und Apache um 1,1 prozent.

Alphabet legen um 0,2 Prozent zu. Waymo, die Tochter für fahrerloses Fahren der Google-Mutter, und das Startup Lyft wollen bei der Entwicklung von Technologien für autonomes Fahren zusammenarbeiten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: +7,0 zuvor: +5,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einem fulminanten Start haben die Aktienindizes die am Morgen gesehenen Gewinne wieder abgegeben. Der DAX markierte ein Allzeithoch. "Es haben die Anschlusskäufe gefehlt", so ein Aktienhändler. Positiv wird an der Börse das Wahlergebnis in NRW gewertet, der Ölpreissprung stützt indes den entsprechenden Sektor in Europa. Allerdings wird zunehmend deutlich, dass das Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zunehmend in Stocken gerät. Die Industrieproduktion in China erhöhte sich weniger deutlich als erhofft. Aber auch der erneute Raketentest Nordkoreas stimmt vorsichtiger. Darüber hinaus arbeitet die Euro-Stärke tendenziell gegen Gewinne am europäischen Aktienmarkt. Der Ölsektor verbucht ein Kursplus von 1,5 Prozent. BP, Royal Dutch Shell, Total, Eni und Repsol tendieren fester. Eine Kaufempfehlung der Barclays Bank treibt OMV sogar um 6,7 Prozent nach oben. RWE verteuern sich um 2,5 Prozent. Der Stromerzeuger hat den Gewinn erhöht. Analysten hatten weniger erwartet. K+S steigen um 5 Prozent. Der Düngemittelproduzent verhandelt eigenen Aussagen zufolge über den Einstieg eines Großaktionärs. Naspers investiert knapp 400 Millionen Euro in Delivery Hero. Das lässt den Kurs von Rocket Internet um 2,5 Prozent zulegen. Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs lässt Infineon um 2,2 Prozent zulegen auf den höchsten Kurs seit 15 Jahren. Tui fallen um 3,5 Prozent. Der Reiseveranstalter hat den operativen Verlust ausgeweitet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo,8.10 Fr, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0969 +0,32% 1,0934 1,0920 +4,3% EUR/JPY 124,43 +0,27% 124,09 123,73 +1,2% EUR/CHF 1,0945 -0,02% 1,0947 1,0955 +2,2% EUR/GBP 0,8481 +0,10% 0,8473 1,1800 -0,5% USD/JPY 113,45 -0,05% 113,51 113,32 -3,0% GBP/USD 1,2933 +0,22% 1,2905 1,2885 +4,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Keine einheitliche Tendenz haben die Aktienmärkte gezeigt. In Schanghai sorgten etwas schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten für keine Belastung. Zu verdanken war dies den Aufschlägen bei IT-Werten vor dem Hintergrund des globalen Cyber-Angriffs. So ging es für die Papiere von Bluedon und Green League Tech jeweils um das Tageslimit von 10 Prozent nach oben. Die Industrieproduktion in China erhöhte sich im April weniger deutlich als erhofft. Zudem blieb auch der Einzelhandelsumsatz unter Vormonatswert. In Japan fiel der Nikkei-225 dagegen leicht. Hier wurde auf eine leicht gestiegene Risikoaversion verwiesen. Auslöser seien die weltweite Cyber-Attacke und ein neuer Raketentest durch Nordkorea gewesen. Der Index auf Taiwan kletterte auf den höchsten Stand seit 17 Jahren. Der Index profitiere weiterhin von den verstärkten Käufen in- und ausländischer Investoren, sagte ein Händler. In Australien erholte sich der S&P/ASX-200 von seinen Abgaben aus dem Verlauf. Hier stützten Gewinne bei Banken- und Energiewerten. Letztere profitierten von einem deutlichen Aufwärtsschub bei den Ölpreisen. Die Bankenwerte holten dagegen einen Teil der Verluste aus der Vorwoche wieder auf. Nintendo sprangwn in Tokio auf ein neues Jahreshoch. Der Spiele-Hersteller will eine Smartphone-Version des Blockbuster-Spiels "The Legend of Zelda" anbieten. Die Aktie legte um 0,9 Prozent zu. Isuzu verzeichneten mit einem Abschlag von 8,1 Prozent dagegen den höchsten Tagesverlust seit rund vier Jahren. Der Gewinn war im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent eingebrochen. Im Gefolge ging es für Toyota Motor um 0,6 Prozent nach unten und Subaru verloren 2,2 Prozent.

CREDIT

Nach wie vor auf mehrmonatigen Tiefstständen befinden sich die Risikoprämien im europäischen Kredithandel. Die iTraxx-Indizes als Barometer der Risikoscheu von Bondinvestoren geben nochmals leicht nach. "Die Verbesserung des konjunkturellen Umfelds und das Fehlen eines Impulses für einen Ausverkauf drücken auf die Risikoprämien", sagt eine Kreditanalystin. Das Schreckgespenst eines populistischen Europas scheine zunächst gebannt, ebenso wie ein vorzeitiges Ende der Anleihekäufe durch die EZB.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Salzgitter-Konzern profitiert von Erholung des Marktes

Die Salzgitter AG hat von der Erholung auf dem Stahlmarkt profitiert. Der Stahlkonzern verbuchte in den ersten drei Monaten einen Gewinnsprung. Der Überschuss stieg auf Basis steigender Durchschnittserlöse für Stahlerzeugnisse nach Angaben des Thyssenkrupp-Wettbewerbers von 1 Million auf 48,7 Millionen Euro. Der Außenumsatz des Konzern wuchs um ein Viertel auf 2,4 Milliarden Euro.

Tui bestätigt trotz höherem operativen Verlust Prognose

Der im Umbau steckende Touristikkonzern Tui hat im zweiten Geschäftsquartal seinen saisonüblichen operativen Verlust ausgeweitet. Das lag vor allem am späteren Termin der Osterfeiertage und damit der umsatzstarken Osterferien, die in diesem Jahr im April lagen. Die Buchungen für die Sommersaison liegen im Rahmen der Konzernerwartungen und die Zahl der Gäste liege um 4 Prozent höher.

Maschinenbaufirma Bauer freut sich trotz roter Zahlen über Trendwende

Der Maschinenbaukonzern Bauer musste im vergangenen Quartal ein Ergebnis nach Steuern von minus 3,9 Millionen Euro hinnehmen. Zugleich verbesserte sich der Quartalsumsatz mit 19,3 Prozent auf 379 Millionen Euro kräftig. Auch die Gesamtkonzernleistung legte mit 18,9 Prozent auf 455,7 Millionen Euro zu.

Bilfinger verringert Verlust trotz rückläufiger Leistung

Bilfinger hat das Auftaktquartal wie erwartet mit einem Verlust abgeschlossen. Dem Industriedienstleister gelang es allerdings, das Minus zu verringern, obwohl die Leistung deutlich zurückging. In einem schwierigen Umfeld habe sich das Geschäft erwartungsgemäß entwickelt, erklärte das Unternehmen. Der Auftragseingang deutet auf weiter rückläufige Geschäfte hin.

Deutsche Pfandbriefbank überrascht mit höherem Gewinn

Die PBB Deutsche Pfandbriefbank hat im ersten Quartal überraschend mehr verdient und den Ausblick auf das laufende Gesamtjahr bestätigt. Der im MDAX notierte Immobilienfinanzierer steigerte das Ergebnis bei insgesamt höheren Erträgen um mehr als 10 Prozent.

Weniger Wind und AKW-Stillstand lasten auf ENBW am Jahresbeginn

Ein längerer Stillstand des Kernkraftwerks Philippsburg und die zeitweise Windflaute haben dem Energiekonzern ENBW im ersten Quartal zu schaffen gemacht. Operativ verdiente das Staatsunternehmen (bereinigtes EBIT) mit 273 Millionen Euro über 30 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie aus dem Zwischenbericht hervorgeht.

Grammer verdoppelt Gewinn und warnt vor Übernahme durch Hastor

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 15, 2017 07:11 ET (11:11 GMT)

Der Autozulieferer Grammer wirbt bei den Aktionären vor der entscheidenden Hauptversammlung mit einer starken operativen Entwicklung. Das Unternehmen steigerte den Gewinn nach Steuern im ersten Quartal um knapp 90 Prozent auf 14 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte, wie bereits Ende April berichtet, um 7,5 Prozent auf 458 Millionen Euro.

Beteiligungsgesellschaft Indus verdient mehr und steigert Umsatz

Dank der stabilen Konjunktur sieht sich die Beteiligungsgesellschaft Indus im ersten Quartal im Aufwind. So verbesserte sich das operative Ergebnis (EBIT) von 30,5 auf 34,7 Millionen Euro. Nach Steuern verdiente das SDAX-Unternehmen 18,6 Millionen Euro nach 16 Millionen Euro im Vorjahr. Die EBIT-Marge stagnierte bei 9,1 Prozent nach 9,2 Prozent. Zugleich kletterte der Umsatz um 14,5 Prozent auf 381 Millionen Euro.

VW-Großaktionär Porsche SE steigert Gewinn um die Hälfte

Der Volkswagen-Großaktionär Porsche hat angesichts der guten Geschäfte bei dem Autokonzern im ersten Quartal ebenfalls mehr verdient. Die Beteiligungsholding, die von den Familien Porsche und Piech kontrolliert wird, steigerte den Gewinn nach Steuern um 49 Prozent auf 986 Millionen Euro. Darin enthalten sei ein Ergebnis aus at Equity bewerteten VW-Anteilen von 1,01 Milliarden Euro.

Explosion in Werk von Automobilzulieferer Schaeffler

In einem Werk des Automobilzulieferers Schaeffler im unterfränkischen Eltmann hat es eine Explosion gegeben. Durch die Detonation seien mehrere Menschen schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Unterfranken in Würzburg. Genaueres zum Ausmaß des Unglücks lasse sich noch nicht sagen.

Talanx bestätigt nach gutem Jahresauftakt die Prognose

Der Versicherungskonzern Talanx hat im ersten Quartal von besseren Ergebnissen in der Industrieversicherung und in der internationalen Privat- und Firmenversicherung profitiert. Trotz einer höheren Großschadensbelastung bei der Tochter Hannover Rück und eines schwächeren Kapitalanlageergebnisses legte der Konzerngewinn deutlich zu. Die Prognose für das laufende Gesamtjahr bestätigte der MDAX-Konzern.

Infrastrukturkonzern Atlantia will Abertis für 16,3 Mrd Euro übernehmen

Der italienische Infrastrukturdienstleister Atlantia will den spanischen Konkurrenten Abertis übernehmen. Das Angebot in bar und Aktien bewertet die Abertis SA mit 16,3 Milliarden Euro, wie die auf Mautabwicklung spezialisierte Atlantia SpA mitteilte. Das Unternehmen bietet den Aktionären entweder 16,50 Euro je Aktie in bar oder einen Umtausch in 0,697 Atlantia-Aktien je Abertis-Anteil.

Google-Schwester Waymo und Lyft kooperieren bei autonomem Fahren

Das Google-Schwesterunternehmen Waymo und der US-Fahrdienstvermittler Lyft haben sich bei der Entwicklung selbstfahrender Autos zusammengeschlossen. Die beiden Konzerne vereinbarten eine Zusammenarbeit, wie Waymo am Sonntag mitteilte. Der Konzern freue sich darauf, gemeinsam mit Lyft neue Produkte zu entwickeln, die "unsere Straßen sicherer und das Transportwesen zugänglicher zu machen", sagte ein Waymo-Sprecher.

Microsoft: Weltweite Cyberattacke sollte "Weckruf" für Regierungen sein

Der Software-Konzern Microsoft hat nach der Cyberattacke auf mehr als 200.000 Computer den Einsatz von Schadprogrammen durch Regierungen kritisiert. Dieser Angriff sei ein "Weckruf", schrieb Microsoft-Manager Brad Smith in einem Blog-Eintrag. Er warf dem US-Geheimdienst NSA vor, eine Sicherheitslücke Betriebssystem Windows für seine eigenen Zwecke genutzt zu haben.

Western Digital will Streit um Toshiba-JV juristisch klären

Das Schicksal des stark angeschlagenen Toshiba-Konzerns ist ungewisser denn je. Denn der Streit mit Western Digital um ein Halbleiter-Gemeinschaftsunternehmen geht vor Gericht. Western Digital will den geplanten Verkauf verhindern, doch eine Trennung von der Chip-Sparte ist integraler Bestandteil des Toshiba-Rettungsplans.

Südafrikas Vodafone-Tochter kauft mit Milliardenaufwand in Kenia zu

Der Mobilfunkkonzern Vodafone ordnet seine Geschäfte in Süd- und Ostafrika neu. Die Südafrika-Tochter Vodacom, Afrikas größter Mobilfunkbetreiber, übernimmt 35 Prozent an Kenias Mobilfunk-Marktführer Safaricom für umgerechnet rund 2,4 Milliarden Euro von der Vodafone International Holdings BV durch die Ausgabe neuer Aktien.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2017 07:11 ET (11:11 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.