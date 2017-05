Der Opel Ampera-E kommt erstmal nur in sehr kleinen Stückzahlen auf den europäischen Markt. In Deutschland kann das neue Auto ab Herbst geleast werden. Kaufen können Privatkunden es wohl erst ab Ende 2018.

Das für dieses Jahr angekündigte Elektroauto von Opel kommt zunächst nur in sehr kleinen Stückzahlen auf den europäischen Markt. In Deutschland erhalten von den rund 2400 Opel-Händlern nur 40 speziell geschulte Kommissionsagenten Fahrzeuge des Modells Ampera-E, wie das Unternehmen am Montag in Rüsselsheim auf Nachfrage erklärte. Dort kann es von Privatkunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...