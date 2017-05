Mainz (ots) -



Heavy-Metal-Fans prallen auf skeptische Dorfbewohner im ZDF-Film "Ein Dorf rockt ab", der am Donnerstag, 18. Mai 2017, um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Das Drehbuch schrieb Stefan Kuhlmann nach einer Vorlage von Katie Eyssen. Regie führte Holger Haase. Die Hauptrollen spielen Christina Große, Roman Knizka, Hannes Jaenicke, Amelie Herres und Leo Knizka.



Die 15-jährige Antonia (Amelie Herres) bietet heimlich die elterliche Wiese für ein Heavy-Metal-Festival an. Mutter Caro (Christina Große) ist entsetzt, denn die resolute Landwirtin hasst Metal-Musik und Metal-Kultur. Nun kommt sie beidem näher, als ihr lieb ist, denn sie hat Geldsorgen, und die Bank macht Druck. Das Festival ist ihre letzte Rettung, um den Hof halten zu können. Dummerweise hat sie diese Idee nicht mit ihrem Mann Paul (Roman Knizka) besprochen.



Als Festivalorganisator Mike (Hannes Jaenicke) und die Metalheads zum Aufbauen anrollen, herrscht eisiges Schweigen zwischen Caro und Paul. Caro versucht verzweifelt, ihre Regeln aufrecht zu halten. Gleichzeitig muss sie im Dorf Rede und Antwort stehen. Fronten formieren sich, es gibt erklärte Befürworter und noch mehr Gegner. Das Festival wird verboten - aber können Caro und Paul ihren Hof dennoch retten?



