PARIS (dpa-AFX) - Gut eine Woche nach ihrer Niederlage in der französischen Präsidentschaftswahl kehrt die Rechtspopulistin Marine Le Pen an die Spitze ihrer Front National (FN) zurück. Sie übernehme heute wieder den Vorsitz der Partei, teilte FN-Übergangschef Steeve Briois am Montag auf Twitter mit. Le Pen hatte den Vorsitz einige Tage vor der Stichwahl um das französische Präsidentenamt vorübergehend niedergelegt und dies damit begründet, dass sie "über den Parteiinteressen stehen" wolle.

Die 48-Jährige hatte am 7. Mai klar gegen ihren sozialliberalen Widersacher Emmanuel Macron verloren, der am Sonntag sein Amt antrat. Die Front National bereitet sich nun auf die Parlamentswahlen im Juni vor./sku/DP/jha

AXC0185 2017-05-15/13:57