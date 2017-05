Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesregierung sieht Wirtschaft im Aufschwung

Die deutsche Wirtschaft ist aus Sicht der Bundesregierung gut ins Jahr gestartet. Zudem deuteten die Auftragseingänge, das Geschäftsklima sowie die Beschäftigungsentwicklung im verarbeitenden Gewerbe auf eine weiter aufwärtsgerichtete Industriekonjunktur hin, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht. Die Konjunktur hat im ersten Quartal 2017 unterstützt durch Sondereffekte sogar etwas angezogen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs gegenüber dem Vorquartal um 0,6 Prozent, nach einem Anstieg um 0,4 Prozent im Vorquartal.

Griechische Wirtschaft schrumpft um 0,1 Prozent

Die griechische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2017 knapp geschrumpft. Dabei dürfte die Unsicherheit über weitere Rettungshilfen belastet haben. Wie die Statistikbehörde berichtete, sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im vierten Quartal 2017 war die Wirtschaftsleistung um 1,2 Prozent gefallen.

EBA-Chef Farkas gegen nationale Alleingänge bei kleineren Banken

Der Chef der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA, Adam Farkas, hat vor nationalen Sonderwegen bei der regulatorischen Behandlung kleinerer Banken gewarnt. Bei einer Konferenz in Frankfurt sagte Farkas, die Sorgen dieser Institute seine legitim, doch müsse eine Entlastung innerhalb der gemeinsam vereinbarten Regeln erfolgen.

Nouy: Harmonisierung Wahlrechte und Optionen Aufsehern überlassen

Im Euroraum gibt es nach Aussage der Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Daniele Nouy, nach wie vor zu große Unterschiede bei der Ausübung regulatorischer Wahlrechte und Optionen. Bei einer Konferenz in Frankfurt sagte Nouy, dies liege vor allem daran, dass für einen Teil der Wahlrechte und Optionen nicht die Aufseher, sondern die Regierungen zuständig seien. "Warum übergeben wir die restlichen Wahlrechte und Optionen nicht einfach den Aufsichtsbehörden", sagte Nouy.

Deutschland und Österreich einigen sich im Stromkrach

Deutschland und Österreich haben den Streit um den Strommarkt beigelegt. Beide Länder vereinbarten über ihre zuständigen Behörden, ein Engpassmanagement einzuführen. "Wir haben ein gutes Ergebnis erzielen können und ich freue mich sehr, dass dieses Projekt nun gemeinschaftlich vorangetrieben wird", sagte Jochen Homann, Präsident der deutschen Bundesnetzagentur.

Laschet will sich nach NRW-Wahl nicht auf Wunschkoalition festlegen

Nach dem CDU-Sieg bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen will sich Spitzenkandidat Armin Laschet nicht auf eine Wunschkoalition festlegen. Er wolle mit Grünen, FDP und SPD sprechen, "wie wir eine Regierung bilden können", sagte Laschet am Montag im ARD-Morgenmagazin. Nach der Wahl ist sowohl ein schwarz-gelbes Regierungsbündnis als auch eine große Koalition möglich.

SPD-Chef Schulz nach Niederlage in NRW noch ohne Antwort

Nach der Niederlage bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen herrscht bei der SPD im Bund weiterhin Ratlosigkeit. Der SPD-Vorsitzende und Spitzenkandidat Martin Schulz konnte am Montag in Berlin noch keine Antworten geben, wie die Sozialdemokraten im Bundestagswahlkampf wieder Oberwasser gewinnen wollen. Seine Partei beginne jetzt mit dem Programmprozess und der Beratung des Wahlprogramms. Ein Parteitag werde diesen Prozess im Juni abschließen, sagte Schulz.

Lindner zur FDP-Regierungsbeteiligung in NRW bereit

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner schließt die Beteiligung seiner Partei an einer CDU-geführten Regierung in Nordrhein-Westfalen nicht aus. "Selbstverständlich" seien die Liberalen bereit, im Düsseldorfer Landtag in die Verantwortung zu gehen, sagte Lindner am Montag in Berlin. Für die Bundespolitik gäbe es "keinen besseren Rückenwind" als solch eine Richtungsänderung, sagte Lindner, der auch Vorsitzender der FDP in Nordrhein-Westfalen ist.

AfD-Spitzen freuen sich über Rückenwind für Bundestagswahl

Spitzenvertreter der AfD haben den Einzug ihrer Partei in den Düsseldorfer Landtag als Rückenwind für die Bundestagswahl gewertet. "Wir haben alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Bundestagswahlkampf geschaffen", kommentierte der Co-Vorsitzende Jörg Meuthen am Montag in Berlin das Ergebnis der AfD in Nordrhein-Westfalen, die am Sonntag 7,4 Prozent der Stimmen holte.

Berlin massiv verärgert über Türkei wegen abgesagten Truppenbesuchs

Die Bundesregierung ist wegen des von der Türkei abgesagten Truppenbesuchs deutscher Abgeordneter bei den Bundeswehrsoldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik schwer verstimmt. Damit verschlechtern sich die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Berlin und Ankara noch weiter. "Es ist absolut inakzeptabel, dass der Besuch auf dem Stützpunkt Incirlik nun nicht möglich sein wird", sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer.

Europol: Wohl keine weitere massenhafte Ausbreitung der Schadsoftware

Die europäische Polizeibehörde Europol hat nach der weltweiten Cyberattacke am Montagvormittag vorsichtige Entwarnung gegeben. Eine weitere massenhafte Ausbreitung der Schadsoftware sei offenbar vermieden worden, sagte ein Europol-Sprecher in Den Haag. "Die Zahl der Opfer ist offenbar nicht weiter nach oben gegangen, bislang scheint die Lage in Europa stabil. Das ist ein Erfolg."

Portugal BIP 1Q +1,0% gg Vq, +2,8% gg Vj (1. Veröffentlichung)

