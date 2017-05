FMW-Redaktion

In Sachen Griechenland gibt es eine Faustregel: je heißer die Verhandlungen über das nächste Rettungspaket, umso besser werden die Daten aus Griechenland. Ende April hatte Athen wieder sehr unterhaltsame Zahlen geliefert: plötzlich war das Haushaltsdefizit verschwunden, für das Jahr meldete man einen Haushaltsüberschuss von +0,7%, der Primärüberschss (also ohne Zinslasten und Kreditzahlungen) lag sogar bei +3,9%. Klingt nach blühenden Landschaften in der Ägäis!

Also beschlossen die Gläubiger, den Griechen die nächste Tranche des 86 Milliarden Euro-Rettungspakets zu bewilligen. Dafür muss Griechenland die Renten weiter kürzen (um bis zu 18% ab 2019) sowie die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer erhöhen (ab 2020, durch Einführung eines niedrigeren Steuerfreibetrags). Heute hat die Beratung über die Bedingungen darüber im griechischen Parlament begonnen (dauert bis Donnerstag).

Und die Griechen sind darüber nicht sehr begeistert, um es einmal sehr vorsichtig zu formulieren: die ...

