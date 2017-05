BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel will gegenüber dem neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron keinesfalls als "Besserwisser" auftreten. Sie begegne Macron "offen und voller Sympathie", sagte Merkel am Montag unmittelbar vor dem Antrittsbesuch Macrons in Berlin. "Ich habe mir jedenfalls auferlegt, nicht wie ein Besserwisser dazusitzen, der alles weiß." Stattdessen wolle sie "freundschaftlich, partnerschaftlich und in großem Respekt füreinander die Zusammenarbeit angehen."

Weiter sagte Merkel: "Er hat, glaube ich, sehr gute Vorstellungen darüber, was in Frankreich zu tun und zu lassen ist." Der Präsident werde die französischen, sie die deutschen Interessen vertreten. "Da bin ich ganz sicher, dass es viele Überlappungen gibt."

Ein Schwerpunkt Macrons sei die Schaffung von Arbeitsplätzen und Chancen für junge Menschen. "Da gibt es eine Vielzahl von Initiativen, die denkbar sind." Für eine Reform der Eurozone gebe es viele Vorschläge, die schon seit Jahren auf dem Tisch liegen. Deutschland könne, etwa bei der Schnelligkeit von Großprojekten, auch etwas von Frankreich lernen, betonte Merkel./tl/DP/jha

