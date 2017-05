(Überflüssiges Worte im 2. Satz gestrichen: "zu sein")

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der globalen Cyber-Attacke auf rund 150 Länder ist eine weitere Angriffswelle in Deutschland laut Bundesregierung bisher ausgeblieben. Der Angriff sei im Wesentlichen gestoppt, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin zur aktuellen Lage in Deutschland. Die Befürchtungen einer zweiten Angriffswelle hätten sich bislang nicht bestätigt. "Wir beobachten das natürlich aufmerksam." Dies laufe insbesondere über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). "Regierungsnetze sind nach wie vor nicht betroffen", sagte der Sprecher.

Der "Wanna Cry" genannte globale Cyber-Angriff hatte am Freitag nach Angaben von Europol mindestens 150 Länder sowie 200 000 Organisationen und Personen getroffen. Das Programm "Wanna Decryptor" der Hacker verschlüsselt alle Daten auf dem befallenen Rechner und verlangt Lösegeld für die Entschlüsselung. Bei der Attacke nutzte die Schadsoftware eine Sicherheitslücke in nicht aktualisierten Microsoft-Betriebssystemen./jac/DP/jha

