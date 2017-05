Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Going Beyond Apache CassandraTM: Datastax zeigt, wie Unternehmen vomEinsatz verteilter Datenbanksystemen jetzt noch besser profitieren können.(press1) - München, 15. Mai 2017 - DataStax [1], führender Anbieter vonDatenmanagement für Cloud-Applikationen, packt in seiner dreiteiligenWebinar-Reihe gründlich aus: Ab dem 16. Mai 2017 erfahren Unternehmen wiesie mit dem Einsatz verteilter Datenbanksystemen von Big Data wirklichprofitieren und den Ansprüchen einer zunehmend vernetze Welt gerechtwerden können.Mit über 500 Kunden in mehr als 50 Ländern bietet DataStaxDatenmanagementlösungen für digital fortschrittliche Unternehmen wie u.a.Netflix, Adobe oder und eBay. Das Unternehmen hat mit DataStax Enterprise(DSE) eine always-on Datenbankplattform entwickelt, die Datenschichtenspielend leicht horizontal über Rechenzentren, Cloud-Regionen und hybrideUmgebungen hinweg skalieren kann. DSE setzt auf einen Multimodellansatzauf und verfügt über eine Masterless-Architektur. Auf diese Weise sindCloud-Apps ständig online, lassen sich mühelos skalieren und bieten sofortverfügbare aussagekräftige Erkenntnisse. Auch bei Ausfällen bleiben dieApps mit dem Internet verbunden und können eine beliebige Anzahl anNutzern unterstützen, ohne die Echtzeitleistung zu beeinträchtigen. DSEbasiert dabei auf der besten Distribution der Open Source TechnologieApache CassandraTM. Seit der Gründung in 2010 ist Datastax ein aktivesMitglied dieser Community und hat mit 85 % Commits (angenommeneSoftwareänderungen) zum weltweiten Wachstum von Apache CassandraTMmaßgeblich beigetragen.Die einzelnen Webinare im Detail:Was: DataStax Enterprise im Vergleich zu Apache CassandraWann: Datum: 16. Mai 2017Session 1: 15:00 Uhr CETSession 2: 20:00 Uhr CETWieso: Apache CassandraTM ist die Open Source (OS) Datenbank-Technologie,die als erste ihrer Art ein verteiltes Datenbankverwaltungssystem für sehrgroße strukturierte Datenbanken bietet. Basierend auf der bestenDistribution von CassandraTM, ermöglicht Datastax Enterprise (DSE) zu denStärken der OS-Lösung ein deutliches Plus an Performance, Analyseleistung,Sicherheit und Bedienbarkeit und eignet sich daher optimal für den Einsatzim Unternehmen.Hier anmelden [2]Was: DSE Graph für die Ansprüche der Kunden von heuteWann: 24. Mai 2017Session 1: 15:00 Uhr CETSession 2: 20:00 Uhr CETWieso: Die Kunden von heute sind immer 'Online'. Das bedeutet, dassmoderne Cloud-Lösungen in der Lage sein müssen, Daten mit nahezu endlosenQuerverbindungen verwalten zu können. DataStax Enterprise mit DSE Graphist die einzige verteilte Datenplattform, die solche transaktional undanalytisch komplexen Datenverbindungen unterstützen kann. DSE Graph hilftUnternehmen dabei Antworten auf Fragen wie beispielweise "Wie interagierenmeine Kunden mit meinem Unternehmen?", "Wo sind Engstellen in meinerLieferkette?" oder "Welche Empfehlungen machen für meine Kunden in einembestimmten Moment am meisten Sinn?" zu finden.Hier anmelden [2]Was: Hands-Off Scale: Eine Einführung in Cloud Optionen und ServicesWann: 14. Juni 2017Session 1: 15:00 Uhr CETSession 2: 20:00 Uhr CETWieso: Apache Cassandra ist für die Cloud entwickelt worden, um ein nahezuunbegrenztes Maß an Anpassungsfähigkeit bieten und gleichzeitig Ausfällevermeiden zu können. DataStax unterstützt Unternehmen das volle Potentialder Cloud auszuschöpfen und reduziert gleichzeitig Komplexität undVerwaltungsaufwand, die typischerweise beim Einsatz verteilterDatenbanksysteme entstehen können.Hier anmelden [2]Alle Informationen zu der neuen Webinar-Reihe finden Sie unter:https://www.datastax.com/resources/webinarsAnmerkung an die Redaktion:Gerne geben wir Ihnen einen vertiefenden Überblick über das, was DataStaxfür das Datenmanagement leistet und setzen dafür ein Hintergrundgesprächmit Xavier Guerin, Vice President Western Europe bei DataStax, für Sieauf. Melden Sie sich bei uns: mailto:datastax@eloquenza.deÜber DataStaxAlles beginnt mit einer Frage. Wie kann man diese Milliarden von Daten,die jede Sekunde rund um den Globus anfallen, sinnvoll einsetzen? Bringtman die richtigen Technologien, Geräte und Daten in der richtigen Weisezusammen, können sie eine Ära definieren, Innovationen vorantreiben unddie Art und Weise, wie wir mit unserer Umgebung in Beziehung treten, fürimmer verbessern. DataStax ist die Antwort auf diese Frage. DataStaxEnterprise auf Basis von Apache Cassandra ist eine Always-on-Datenplattform, die ihre Leistungsfähigkeit bei den anspruchsvollstenAnwendungen weltweit unter Beweis gestellt hat.Mit über 500 Kunden in mehr als 50 Ländern bietet DataStaxDatenmanagementlösungen für die innovativsten Unternehmen der Welt, wieNetflix, Safeway, ING, Adobe, Intuit, Target und eBay. Das imkalifornischen Santa Clara ansässige Unternehmen wird von führendenInvestoren unterstützt, darunter Comcast Ventures, Crosslink Capital,Lightspeed Venture Partners, Kleiner Perkins Caufield Byers, MeritechCapital, Premji Invest und Scale Venture Partners. eloquenza pr gmbh
Svenja Op gen Oorth/Tobias Jost/Jaya Hegele
Emil-riedel-Straße 18
80538 München
Tel.: 089 2420380
mailto:datastax@eloquenza.de

