Neuenburg - In der Schweiz sind im Jahr 2015 rund 570'000 Menschen von Einkommensarmut betroffen gewesen. Gegenüber dem Vorjahr nahm die Armut gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) leicht zu. Im europäischen Vergleich steht die Schweiz noch gut da. Von Einkommensarmut betroffen waren 7,0% der ständigen Wohnbevölkerung in Privathaushalten. Im Jahr zuvor waren es rund 530'000 Menschen oder 6,6% gewesen.

Besondere Risikogruppen waren wie in den Vorjahren Menschen in Haushalten ohne Erwerbstätige mit einer Armutsquote von 18,2%. Bei alleinlebenden Erwachsenen im Erwerbsalter sowie bei Menschen in Einelternhaushalten mit Kindern unter 18 Jahren habe die Armutsquote je 12,5% betragen, bei Menschen ohne nachobligatorische Schulbildung 10,9%. Zudem sei auch die Armutsquote der Ausländerinnen und Ausländer aussereuropäischer Herkunft mit 11,7% deutlich höher als jene der Gesamtbevölkerung, schreibt das BFS weiter.

Menschen im Rentenalter überdurchschnittlich von Armut betroffen

Eine überdurchschnittlich hohe Armutsquote von 13,9% hätten auch Menschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...