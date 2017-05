Depotgebühr? Das muss nicht sein. Bei Online-Brokern sind Wertpapierdepots viel günstiger als bei Filialbanken oder Sparkassen. Ein Vergleich der besten Broker für verschiedene Anlegertypen.

Die Börsen boomen. Die großen US-Aktienindizes und auch der deutsche Dax haben im laufenden Jahr Rekordstände erreicht. Die jüngsten Kursrallys könnten unentschlossene Anleger dazu bewegen, sich aufs Börsenparkett zu trauen und Aktien zu kaufen. Ein solcher Schritt will allerdings gut geplant werden. Wer Wertpapiere kaufen will, braucht ein Depot. Und das sollte möglichst günstig sein, raten Verbraucherschützer: Denn je mehr Geld man an die Depotbank zahlt, desto weniger fließt in das eigentliche Investment, und desto niedriger fällt am Ende der Wertzuwachs aus. Auch hohe Gebühren für Wertpapierkäufe und -verkäufe knabbern an der Rendite.

Dabei gibt es bei Online-Brokern Depots für deutlich weniger Geld als bei Filialbanken oder Sparkassen. Anbieter im Internet verlangen in der Regel gar keine Depotgebühren. Zum Vergleich: Bei Banken und Sparkassen können diese pro Jahr mehrere Hundert Euro betragen, je nach Höhe der angelegten Geldsumme. Auch die Ordergebühren sind bei Online-Brokern üblicherweise deutlich niedriger. Das ist vor allem für Anleger wichtig, die viel handeln.

Die FMH-Finanzberatung hat für das Handelsblatt die Konditionen von 17 Online-Brokern untersucht. Ergebnis: Den günstigsten Anbieter zu finden ist gar nicht so einfach. Je nachdem, wie viel Geld Kunden im Depot haben und wie aktiv sie handeln, schneiden unterschiedliche Anbieter gut ab. "Nicht jeder Broker passt zu jedem Anlegertyp", ...

