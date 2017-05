Mit Hilfe von 3D-Druckern will die Deutsche Bahn defekte Züge wieder schneller auf die Schiene zurückführen. Die Geräte können Ersatzteile wie Lüftungsgitter oder Kopfstützen aus Kunststoff oder Metall herstellen.

Die Deutsche Bahn will künftig Ersatzteile häufiger mit Hilfe der 3D-Drucktechnik beschaffen. So sollen defekte Züge schneller zurück auf die Schiene kommen, sagte der Geschäftsführer der Bahn-Fahrzeuginstandhaltung, Uwe Fresenborg, am Montag ...

