Liebe Leser, die United Internet AG ist ein Urgestein im deutschen Wachstumssegment. Im Jahre 1988 gegründet, kann die United Internet AG bereits auf eine sehr bewegte Geschichte zurückblicken. Im Zuge der damaligen Börseneuphorie 1999/2000 stieg der Wert der Aktien des Unternehmens mit dem Gesamtmarkt teils blasenartig an, um im Jahre 2000/2001 bereits zu platzen. Damals wurde das bisherige Allzeittief um 0,51 Euro gebildet. In den darauf folgenden Jahren konnte die United Internet AG ihren Kurswert verhundertfachen. Nachdem die Aktie in den letzten 1,5 Jahren konsolidierte, konnte sie am Freitag nach vorzeitiger Bekanntgabe von Quartalszahlen und der Drillisch Übernahme kräftig zulegen. Hat United Internet AG das Allzeithoch im Blick?

Die Wachstumsstory hinter United Internet

Das Unternehmen schaffte in den letzten Jahren immer wieder teils deutliche Wachstumsschübe. Auch das Jahr 2016 stellte hier keine Ausnahme dar. Der Umsatz konnte um 6,3 % wachsen, während das EBIT (Earnings before Interests and Taxes) sogar um über 19% zulegte. Für Aktionäre sind die letzten Jahre durchaus ein Grund zum Feiern.

