Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Solarfelder aus der ersten Photovoltaik-Auktion hierzulande sind bis auf eine Anlage alle am Netz. Das teilte die Bundesnetzagentur mit. Damit haben sich die Befürchtungen der Kritiker der Ausschreibungen nicht bestätigt, wonach ein Teil der Projekte nach dem Zuschlag scheitern könnte, weil sich die Unternehmen überschätzt haben. 24 der 25 der Solaranlagen sind aber mittlerweile fristgerecht in Betrieb genommen. Die meisten stehen in Sachsen-Anhalt und Brandenburg.

"Das Ergebnis ist hervorragend. Die Fördersätze (der Anlagen) wurden wettbewerblich ermittelt und jetzt steht fest, dass die Akteure ihre Projekte zu diesen Konditionen auch realisieren", erklärte Wirtschaftsstaatssekretär Rainer Baake.

Die Bundesnetzagentur hat bislang mehrere Ausschreibungsrunden durchgeführt. Die Gebotsmenge war jeweils deutlich überzeichnet. Das Preisniveau ist von Runde zu Runde gesunken - von 9,17 Cent Einspeisevergütung je Kilowattstunde Strom in der ersten bis zu aktuelle 6,58 Cent in der letzten Runde im Februar 2017. Kann ein Projektbetreiber sein Solarfeld nicht fertig stellen, muss er eine Strafe zahlen.

May 15, 2017

