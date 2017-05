Während die FDP sich noch ziert, wird nach dem Wahlerfolg der CDU in NRW auch auf Bundesebene der Ruf nach Schwarz-Gelb immer lauter. Jetzt befeuern führende CDU-Politiker ein Bündnis auch für September.

In der CDU wächst nach dem Wahlsieg der Partei in Nordrhein-Westfalen der Wunsch, auch auf Bundesebene eine schwarz-gelbe Koalition anzustreben. "Wir werden sehen, wie die Regierungsbildung in Nordrhein-Westfalen ausgeht", sagte CDU-Parteivize Thomas Strobl dem Handelsblatt. "Jedenfalls hat der Sonntag die Behauptung widerlegt, dass Schwarz-Gelb überhaupt keine Mehrheit mehr bekommen kann. Das ist, ohne Übermut, ohne Überheblichkeit, ein schönes Signal für die Zeit bis zum 24. September", sagte Strobl. Die Union habe "eine gute Ausgangsposition - doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...