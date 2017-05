Emmanuel Macron hat sich entschieden: Sein neuer Premierminister soll Edouard Philippe werden. Mit der Berufung des konservativen Politikers kommt ein weiteres neues Gesicht in die französische Politik.

Edouard Philippe soll Frankreichs neuer Premierminister werden. Vor der Ankündigung war bereits spekuliert worden, dass Philippe den Top-Posten in Emmanuel Macrons erster Regierung erhält. Der 46-Jährige ist den Wählern noch größtenteils unbekannt. Philippe ist Mitglied der rechtsgerichteten Partei der Republikaner, die durch Macrons Erfolg im Präsidentschaftswahlkampf schwer geschlagen wurde.

Mit der Ernennung Philippes spricht der 39-jährige Macron, der jüngste Präsident Frankreichs in der Geschichte, gleich mehrere Aspekte an. Philippes Alter bekräftigt den Generationenwechsel auf Machtebene in Frankreich und das von Macron kultivierte Image jugendlicher Energie. Zudem erfüllt Macron sein Wahlkampfversprechen, die französische Politik mit neuen Gesichtern auszustatten.

Macron war am Sonntag zum neuen Präsidenten ernannt worden. Traditionsgemäß fliegt das neue Staatsoberhaupt ...

