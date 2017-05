Auf den Messen und Tagungen im Frühjahr dieses Jahres stellten etliche Hersteller von Vernetzungslösungen und Komponenten ihre neuen Produkte vor.

WLAN und schnelle Datentechnik

Rutenbeck hat seine Switch-Serie erneuert und stellt den Zehn-Port-REG-Switch (Bild?1) in zwei Versionen (mit und ohne PoE) vor. In vielen Fällen sind IP-Endgeräte zusätzlich mittels PoE versorgt. Entsprechend wächst der Platzbedarf der zentralen IP-Verteilerlösungen bei ohnehin schon engen Platzverhältnissen, gerade in der Unterverteilung. Neben vier Gigabit-Frontports sind weitere sechs Gigabit-Ports auf Schraub-/Steckklemmen geführt. Diese befinden sich nach der Montage unterhalb der Verteilungsabdeckung. Bei dieser Form des Direktanschlusses entfällt der Umweg über ein Patchpanel. Zusätzlich lassen sich die dort angeschlossenen Geräte mittels PoE auch mit Spannung versorgen.

Bis zu 45?W Gesamtleistung steht dabei im Gerät zur Verfügung. Wird mehr Leistung benötigt, erlaubt dies die separate PoE-Einspeisung. Je nach Leistung des Netzteiles, lassen sich dann alle sechs Installationsports mit bis zu 25,5?W versorgen. Die Baubreite beträgt acht TE. Die Schutzart beträgt IP20 nach DIN EN 60529, Isolationsklasse ll, Ein integriertes 230V-Netzteil versorgt die Komponenten mit PoE-Leistung an den Installationsports. Leuchtdioden zeigen den Betriebszustand und Servicefunktionen an. Die multicastfähigen Geräte decken 1?Gbit/s ab und beinhalten auch die Funktionen Autosensing, Autonegotiation sowie Autpartitioning. Bei Nutzung von VLANs steht ein Support gem. IEEE 802.3Q zur Verfügung.

WLAN-Accesspoint

Weiterhin gibt es vom gleichen Hersteller einen WLAN-Accesspoint (Bild?2), eingebaut in einer Datendose - jetzt auch mit zusätzlichem RJ45-Ausgang und USB-Port. Der USB-Anschluss bietet folgende Anwendungsszenarien:

Der Datenstick wird zum Netzwerklaufwerk. Alle Daten des Sticks sind frei im Netzwerk verfügbar. Per GSM/LTE-Stick wird der AC WLAN zum Router - besonders geeignet für Umgebungen ohne festen Internetanschluss. Außerdem kann man einen USB-Drucker anschließen. Ebenfalls lässt sich am USB-Port ein handelsübliches Smartphone laden. Der AC WLAN UAE/USB passt unter alle gängigen TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie. Ebenfalls neu bei allen AC WLAN-Varianten: Zeitschalt- und Timerfunktionen

Die neu integrierten Zeitschaltfunktionen erlauben individuelle Nutzungsprofile. Das komplette zeitabhängige Abschalten des Netzwerkes ist genauso möglich, wie die einzelne Abschaltung von WLAN-Funktion oder RJ?45-Buchse ab einer bestimmten Uhrzeit. Zustandsanzeigen per LED. So ist jederzeit von außen erkennbar, ob LAN und/oder ...

