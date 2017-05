Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 22.06.2017 in Geislingen an der Steige mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-05-15 / 15:00 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA Bad Überkingen - ISIN DE0006614001 und DE0006614035 - Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir laden Sie hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA am Donnerstag, den 22. Juni 2017, 10:30 Uhr, in der Jahnhalle, Eberhardstraße 16, 73312 Geislingen an der Steige ein. I. *Tagesordnung* 1. Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016 und des für die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA und den Konzern zusammengefassten Lageberichts des Geschäftsjahres 2016 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 2016 Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesellschafterin aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Gemäß § 286 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG) erfolgt die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung. Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 2016 in der vorgelegten Fassung, die einen Bilanzgewinn von EUR 5.560.814,64 ausweist, festzustellen. Die zu TOP 1 vorgelegten Unterlagen sind auf www.mineralbrunnen-kgaa.de unter der Rubrik Investor Relations zugänglich und werden während der Hauptversammlung ausliegen. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns* Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von EUR 5.560.814,64 wie folgt zu verwenden: * Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,31 für jede der 5.919.755 dividendenberechtigten Stammaktien für das Geschäftsjahr 2016 (insgesamt EUR 1.835.124,05) * Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,39 für jede der 2.187.360 dividendenberechtigten Vorzugsaktien für das Geschäftsjahr 2016 (insgesamt EUR 853.070,40) * Vortrag des Restbetrags in Höhe von EUR 2.872.620,19 auf neue Rechnung. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 394.945 eigene Stammaktien, die nicht dividendenberechtigt sind. Sollte sich die Zahl der eigenen Aktien bis zum Zeitpunkt der Hauptversammlung durch den Erwerb, die Einziehung oder die Veräußerung eigener Aktien ändern, wird der Hauptversammlung für diesen Fall ein entsprechend modifizierter Beschlussvorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns unterbreitet, der bei unveränderter Ausschüttung der Dividende von EUR 0,31 pro dividendenberechtigter Stammaktie sowie EUR 0,39 pro dividendenberechtigter Vorzugsaktie für das Geschäftsjahr 2016 den Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns auf neue Rechnung vorsieht. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung des ehemaligen Mitglieds des Vorstands und der persönlich haftenden Gesellschafterin für ihre jeweilige Amtszeit im Geschäftsjahr 2016* Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem ehemaligen Mitglied des Vorstands der Gesellschaft für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum Wirksamwerden des Wechsels der Gesellschaft in die Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien am 10. Februar 2016 sowie der persönlich haftenden Gesellschafterin für den Zeitraum vom Wirksamwerden des Wechsels der Gesellschaft in die Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien am 10. Februar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2016 amtiert haben - sowohl als Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft in der Rechtsform der Aktiengesellschaft bis zum Wirksamwerden des Wechsels der Gesellschaft in die Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien am 10. Februar 2016 als auch als Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft in der Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien ab Wirksamwerden des Wechsels der Gesellschaft in die Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien am 10. Februar 2016 -, für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. 5. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017* Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Zweigniederlassung Saarbrücken zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 sowie für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts des Geschäftsjahres 2017, sofern dieser einer solchen prüferischen Durchsicht unterzogen wird, zu wählen. 6. *Beschlussfassung über die Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats* Aufgrund der Niederlegung seines Amts als Aufsichtsratsmitglied durch Herrn Friedrich Niehoff mit Wirkung zum 12. Februar 2017 ist die Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds erforderlich. Der Aufsichtsrat der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA besteht gemäß Ziffer 11.1 der Satzung der Gesellschaft aus insgesamt sechs Mitgliedern und setzt sich gemäß §§ 278 Abs. 3, 95 Abs. 1, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG ausschließlich aus Anteilseignervertretern zusammen, die sämtlich von der Hauptversammlung zu wählen sind. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Fritz Engelhardt, Hotelier, wohnhaft in Pfullingen, mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 22. Juni 2017 für den Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu bestellen. 7. *Beschlussfassung über Satzungsänderung* Mit dem Formwechsel der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG in die Rechtsform der GmbH & Co. KGaA hat der Mehrheitsaktionär, die Karlsberg-Gruppe, Homburg, die Möglichkeit, operative Verantwortung für die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA und deren Tochtergesellschaften (nachfolgend MinKG-Gruppe) zu übernehmen. Dieses beinhaltet auch die Bündelung von Verwaltungsaktivitäten und Ressourcen, um weitere Synergieeffekte und damit effizientere Kostenstrukturen für die MinKG-Gruppe zu realisieren. Um dieses Ziel zu erreichen, wird zum 31. Dezember 2017 der Verwaltungs- und Holdingstandort in Bad Überkingen geschlossen und die Aufgaben auf die Standorte der operativen Gesellschaften der MinKG-Gruppe sowie an den Sitz der persönlich haftenden Gesellschafterin, der Karlsberg International Getränkemanagement GmbH, nach Homburg verlagert. Um den regionalen Bezug der MinKG-Gruppe in ihrem Kernabsatzgebiet auch nach der Standortschließung zu wahren, soll der Sitz der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA an einen Standort der MinKG-Gruppe in Baden-Württemberg verlegt werden. _Beschlussfassung über die Sitzverlegung sowie die entsprechende Anpassung der Satzung_ Gemäß Ziffer 1.2 der Satzung ist Sitz der Gesellschaft Bad Überkingen. Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Der Sitz der Gesellschaft wird nach Bad Teinach-Zavelstein verlegt und Ziffer 1.2 der Satzung der Gesellschaft wie folgt neu gefasst: 'Sitz der Gesellschaft ist Bad Teinach-Zavelstein.' II. *Weitere Angaben zur Einberufung* 1. *Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts* Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß Ziffer 17 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist durch einen in Textform erstellten besonderen Nachweis des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz nachzuweisen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung (also auf den *1. Juni 2017, 00:00 Uhr (Nachweisstichtag)*) zu beziehen.

