(boerse.de) -Der boerse.de-Champions-Defensiv-Index (BCDI) erreichte am vergangenen Freitag wieder ein neues Allzeithoch bei 151,85 Punkten. Damit markierte der BCDI bereits in der dritten Woche infolge einen neuen Rekord. Zum Vergleich: Seit Börseneinführung hat der BCDI sensationelle 51,9% gewonnen und dadurch die großen Indizes massiv outperformt. So konnten Dax und der...

Den vollständigen Artikel lesen ...