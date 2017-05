Mainz (ots) -



ZDF-Reporter Jochen Breyer fühlt Deutschland vor der Bundestagswahl den Puls und will wissen, was die Menschen hierzulande bewegt. Dazu stellt er eine einfache Frage: "Was stört Sie an Deutschland?" Antworten darauf fließen ein in seine große Wahl-Dokumentation "Am Puls Deutschlands", die am Donnerstag, 10. August 2017, 23.15 Uhr, im ZDF zu sehen ist. Jochen Breyer besucht für die Dokumentation einige der Menschen, die ihm unter wasmichandeutschlandstört schreiben.



Deutschland geht es so gut wie nie, wenn man etwa die wirtschaftlichen Daten betrachtet. Doch es gibt auch unzufriedene Bürger. Menschen, die mit diesem Land und mit seiner Politik nicht mehr einverstanden sind. Menschen, die sich abgehängt und nicht verstanden fühlen "von denen da oben", die sogar dem System nicht mehr trauen. Aber wer weiß wirklich, warum sie hadern und unzufrieden sind? Was könnte man besser machen? Diesen Fragen geht Jochen Breyer nach und erkundet, was die Menschen in Deutschland konkret umtreibt - egal, ob es um Gerechtigkeit, Altersarmut, Flüchtlinge oder um Infrastruktur-Probleme in einer Gemeinde geht.



Vor fünf Tagen startete der Aufruf wasmichandeutschlandstört in den sozialen Medien - bereits jetzt ist ein großes Interesse auf Facebook und Twitter zu erkennen. Es wird thematisch breit diskutiert, neben kritischen Stimmen sind auch viele positive Kommentare zu lesen.



In seiner Dokumentation wird ZDF-Moderator Jochen Breyer auch analysieren und einordnen: Die Themen, die ihm auf seiner Reise begegnen, werden mit Hilfe von Experten aufgegriffen und vertieft.



