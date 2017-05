Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Nach zunächst steigenden Preisen für Rohstoffe wie natürlichen und synthetischen Kautschuk seien sie in den vergangenen zwei Monaten wieder deutlich gesunken, was dem Reifenhersteller Rückenwind geben könnte, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer Studie vom Montag./ck/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0065 2017-05-15/15:39

ISIN: FR0000121261