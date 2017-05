Berlin (ots) - Der Fahrgastverband Pro Bahn begrüßt die Pläne der Deutschen Bahn, in Zukunft klassische Fahrkarten zu Gunsten von digitalen Tickets abzuschaffen. "Das ist der Weg, den man gehen muss", sagte Karl-Peter Naumann von Pro Bahn dem "Tagespiegel" (Dienstagausgabe). Ein wachsender Teil der Bahn-Kunden wolle künftig per Smartphone bezahlen sowie ein- und auschecken. Dabei müsse allerdings der Datenschutz "sehr ernst genommen werden", fügte Nauman hinzu. Wenn der Zug der Zukunft erkennen könne, ob ein Passagier mit einem gültigen Ticket eingestiegen sei, dürften dabei keine individuellen Bewegungsprofile erstellt werden. "Es geht nur um Informationen über Reiserouten, die der Bahn eine bessere Angebotsplanung ermöglichen", sagte Naumann. Natürlich verbilligten E-Tickets auch den Fahrkartenvertrieb. Die Umstellung dürfe dabei nicht "von heute auf morgen" erfolgen, weil es immer noch viele Fahrgäste gebe, die ein Papierticket bevorzugten.



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de